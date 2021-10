Sassuolo-Inter, Dionisi: "Affrontiamo i più forti"

In vista di Sassuolo-Inter, Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa: “Con l’Inter non prendere gol sarà quasi impossibile… Quasi: cercheremo di farlo diventare possibile. Non si ottiene nulla se non lo si vuole, ovvio che volgiamo la vittoria, ma abbiamo di fronte una squadra forte. Forse la più forte visto quanto fatto lo scorso campionato. Ma noi dobbiamo mettere in campo la stessa voglia di voler vincere come contro la Salernitana. La volontà di fare risultato farà la sua parte: ce l’abbiamo sempre avuta, ma la dobbiamo alimentare ancora di più”.

Per Dionisi sarà l’atteggiamento mentale del Sassuolo a fare la differenza: “Speravo di giocare in 12 o 13 – scherza – ma non si può… Al di là delle battute: saremo in 11 e con dei cambi a disposizione. Dobbiamo crederci fino alla fine, dobbiamo avere voglia di stupire e dimostrare le nostre qualità. Dobbiamo crederci fino alla fine, i risultati sono imprevedibili e questo è il bello del calcio”.

Dopo le prime giornate Dionisi si mostra fiducioso: “Le prestazioni finora sono state migliori dei risultati – ammette – ma alla fine tutto si compensa: la classifica finale dirà la verità. Il Sassuolo è una società importante da molti anni, e confermarsi non è mai facile. Quest’anno sono state fatte delle scelte, cedendo giocatori che avevano possibilità di crescere e sostituendoli con giovani a cui va dato tempo di farsi le ossa. Abbiamo ringiovanito la rosa togliendo esperienza, ma abbiamo scelto di dare fiducia a giocatori che diventeranno importanti quanto quelli che hanno sostituito. Ma che hanno bisogno di tempo per fare esperienza”.

OMNISPORT | 01-10-2021 19:19