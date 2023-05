Sassuolo-Monza, Dionisi: “Sono un privilegiato ad allenare questa squadra”

Il tecnico neroverde parla alla vigilia del match con il Monza, chiede ai suoi una gara di massima attenzione e si sbilancia anche sul rinnovo e sul suo futuro.

18-05-2023 17:44

Parola ad Alessio Dionisi. È il tecnico del Sassuolo a dire la sua sulla sfida con il Monza che venerdì sera aprirà il 36° turno di serie A.

“Sarà una gara complicata perché Monza è in un ottimo momento, stanno facendo un bel girone di ritorno, e già all’andata ci hanno messo in difficoltà nonostante noi abbiamo avuto le nostre occasioni, dovremo essere efficaci negli ultimi venti metri anche perché loro hanno qualità tecnica ed ora sono molto più consapevoli”.

E sul futuro: “Abbiamo iniziato a parlare questa settimana, quando arriveremo alla fine sarete informati, non dimentichiamoci che il Sassuolo dieci anni fa saliva in serie A, senza idee chiare, senza un bel progetto, non ci sarebbe potuto rimanere così a lungo e il merito è della società e dei tifosi, io sono un privilegiato a poter allenare questa squadra”.