Sassuolo spuntato, la Sampdoria lo blocca: è 0-0

Nessuna rete tra Sassuolo e Sampdoria, che al Mapei Stadium chiudono il loro scontro con uno 0-0 che coincide con il primo punto di Roberto D’Aversa in questa stagione. Rimpianti soprattutto per Caputo, sprecone per i padroni di casa.

Al resto ci pensa Audero, provvidenziale su Djuricic dopo uno splendido coast to coast di ben 50 metri. Occasioni per il Sassuolo anche per Ferrari e Raspadori, ma il portiere blucerchiato non si fa mai sorprendere. In casa doriana, quindi, ci prova Candreva con un gran destro e poi con un assist che Verre non sfrutta.

Diverso è il secondo tempo, con una Sampdoria più propositiva e un Damsgaard subito pericoloso. Poi ci prova anche Colley, con un colpo di testa che però non spaventa Consigli. Solo nel finale il Sassuolo torna a farsi vivo dalle parti di Audero, che ancora una volta è provvidenziale su Boga.

OMNISPORT | 29-08-2021 20:40