Sassuolo, ufficiale il rinnovo di Davide Frattesi

17-03-2022 17:52

E’ ufficiale il rinnovo di Davide Frattesi con il Sassuolo. Il centrocampista ha firmato un prolungamento di contratto che lo legherà al club neroverde fino al 2026. Nel suo primo anno in Serie A, il 22enne si è messo particolarmente in luce, realizzando 4 gol e 2 assist in 28 partite disputate.

Questo il comunicato diramato dalla società: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026”.

OMNISPORT