Satriano brilla col Brest ma sogna sempre l'Inter

24-02-2022 10:23

Satriano, classe 2001, sta facendo grandi cose con la casacca del Brest in Ligue 1. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter ha fatto la scelta giusta, andando a giocare, in prestito, in Francia.

Tuttavia, il sogno resta imporsi con la casacca nerazzurra: “Se il mio obiettivo è diventare un titolare dell’Inter? Sì, speriamo. Attenzione, io ho appena iniziato e dovrò sudarmi questa eventuale possibilità. Ma col lavoro, l’umiltà e la voglia di arrivare, ce la posso fare”, le sue parole al Tuttosport.

