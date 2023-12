Saudi League: l’Al Hilal centra15esima vittoria, Mitrovic tallona Cr7, l’Al Ahli continua la rincorsa

Ronaldo, fermo per un turno in attesa di sfidare l'Al Ittihad impegnata al Mondiale per Club, vede avvicinarsi Mitrovic nella classifica marcatori

16-12-2023 11:21

Al netto dei risultati della prima parte della 17esima giornata di Saudi League PRO, l’Al Hilal è momentaneamente a +10 dall’Al Nassr, seconda in classifica, dopo la vittoria per 2-0 in casa contro l’Al Wehda dell’ex Udinese Ighalo. Koulibaly e Milinkovic Savic restano i protagonisti assoluti nel campionato arabo e prolungano la loro striscia di imbattibilità, dopo 17 turni, con 15 vittorie e 2 pareggi. Mitrovic da record tallona Ronaldo che si ferma per un turno. Torna alla vittoria spumeggiante, dopo il pareggio nel precedente turno, anche l’ Al Ahli di Gabri Veiga e Kessié, che tenta l’aggancio al secondo posto.

Al Hilal inarrestabile: Mitrovic sfida CR7 nella classifica marcatori

Un turno di riposo per l’Al Nassr di Cr7, che tornerà in campo in Saudi League direttamente il 22 dicembre 2023 per poi recuperare il match contro l’Al Ittihad di Benzema, ha reso ancora più pesante il divario dell’Al Hilal (prima a 47 punti) con l’altro club rivale di Riyadh, secondo in classifica a meno dieci punti (37). La capolista non si ferma più: dopo la vittoria in Coppa contro l’Al Taawoun di Musa Barrow (3-0), è arrivata anche la vittoria per 2-0 contro l’Al Wehda dell’ex Udinese Ighalo. Mitrovic, bomber dell’Al Hilal, è andato ancora una volta in gol (15 reti in 15 partite e a -1 da CR7 nella classifica cannonieri) e si conferma un punto di riferimento in attacco anche senza Neymar, out per infortunio fino a fine stagione.

Al Ahli show: 4-0 in Saudi League PRO, show di Mahrez

Il terzo posto si fa più vicino per l’Al Ahli, in attesa del recupero di gara tra Al Nassr e Al Ittihad, impegnata al Mondiale per Club, che è slittato al 26 dicembre 2023. La squadra di Gabri Veiga e dell’ex Milan Kessié -dopo la vittoria per 4-0 in trasferta contro l’Al Fayha – è attualmente a 34 punti al terzo posto in classifica e a meno tre punti dall’Al Nassr di CR7 (37). Il deludente pareggio del precedente turno non ha scosso gli uomini di Matthias Jaissle che sono tornati alla vittoria e all’inseguimento della vetta.

Nella gara di giovedì sera, Mahrez è andato in gol su rigore e raggiunge quota 7 reti in Saudi League. Migliore in campo Saint-Maximin, ex Newcastle, che ha fornito 3 assist ai compagni. Kessie in campo per 75 minuti e Gabri Veiga per 85 hanno portato a casa una buona prestazione a cui però è mancato solo il gol.

Gli altri risultati della 17a giornata in Saudi League PRO

In attesa che si completi il 17esimo turno di Saudi League PRO con gli ultimi due match di oggi tra Al Riyadh e Al Khaleej (ore 16:00) e tra l’Al Ettifaq di Gerrard contro l’Al Taawoun (ore 19:00), squadra rivelazione della Saudi League in cui gioca l’ex Bologna Musa Barrow, ecco gli altri risultati:

giovedì 14 dicembre l’Abha dell’ex viola Tatarusanu ha pareggiato per 1-1 contro l’Al Hazem e l’Al Akhdoud ha vinto in casa per 1-0 contro l’Al Taee. Ieri, 15 dicembre, l’Al Fateh ha pareggiato per 1-1 contro l’Al Shabab e l’Al Raed ha perso in casa per 1-0 contro il Damac FC.

Ricordiamo che i diritti televisivi della Saudi League PRO sono stati acquisiti da LA7 che trasmette in diretta la migliore gara di ogni turno di campionato arabo anche su LA7/D (canale 29 digitale terrestre) e in simulcast su LA7.it.