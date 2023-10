Saudi League, Talisca fa Ronaldo e l’Al-Nassr vola, Gerrard vince: cosa è successo ieri

L'Al Nassr di CR7 torna nella parte alta della classifica e insegue la sua diretta rivale Al Hilal. Talisca migliore in campo, Fofana ritrovato

29-10-2023 11:39

Nella undicesima giornata della Saudi Pro League, l’Al Nassr si è assicurata una preziosa vittoria – salendo al secondo posto in classifica – nonostante Cristiano Ronaldo non abbia segnato. La squadra allenata da Luis Castro è stata trascinata dalla doppietta di Anderson Talisca: sconfitto l’Al Fayha col punteggio di 3-1. Per la sesta partita consecutiva Talisca è andato a segno, portando il suo totale a 8 gol in campionato.

Talisca trascina l’Al Nassr al secondo posto in classifica

Anderson Talisca, l’ex giocatore del Benfica, è l’uomo partita: segna il primo gol al 50′ con un potente tiro di sinistro su assist di Cristiano Ronaldo. Undici minuti dopo, sempre Talisca segna anche di testa su un cross preciso da parte del connazionale Telles. Nonostante l’Al Shuwaish abbia segnato al 66′, il gol non ha cambiato l’andamento della partita. Infine, Otavio ha chiuso i giochi segnando il terzo gol della gara con un destro all’incrocio dei pali.

Il ritorno in campo di Seko Fofana ex-Udinese si è fatto notare positivamente, il centrocampista è stato schierato in posizione di mediano nel 4-2-3-1 mentre il trio offensivo sulla trequarti è stato composto da Otavio, Talisca e Manè alle spalle di Ronaldo centravanti.

Grazie a questa vittoria, l’Al Nassr ha approfittato dei passi falsi di Al Taawon e Al Ahli ed è salita al secondo posto in classifica con 25 punti, a quattro punti di distanza dalla rivale Al Hilal.

Gli altri risultati dei posticipi della Saudi League PRO

Nella stessa giornata, il portiere Tatarusanu -ex Milan e Fiorentina – ha contribuito alla vittoria del suo Abha Club -compiendo numerose parate decisive- che ha sconfitto l’Al Shabab per 2-1. Inoltre, l’Al Ettifaq, allenato da Steven Gerrard, ha riconquistato la vittoria grazie a una doppietta di Wijnaldum, che ha segnato nel 3-2 contro l’Al Wehda.

Nella serata di ieri è andata in onda su La7 dalle 23:15 la replica del match tra Al Hilal contro Al Ahli, gara giocata venerdì sera e trasmessa in diretta su La7D (canale 29 digitale terrestre) alle 19:30.

Celebrazione per Ronaldo e Figo

Non solo calcio. Riyadh è teatro anche dei grandi eventi di boxe. Come ospiti d’onore al match non potevano mancare Cristiano Ronaldo e Luis Figo – nonchè Rio Ferdinand, ex compagno di CR7 allo United – che sono stati celebrati dall’Al Nassr con maglie personalizzate durante la loro presenza per assistere all‘incontro di boxe tra Tyson Fury e Francis Ngannou, tenutosi a Riyadh.