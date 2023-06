Savicevic: "Maldini? Gli americani non capiscono di calcio"

L'ex campione del Milan: "Vivono in un altro modo questo sport e anche la vita"

10-06-2023 15:49

L’ex campione del Milan Dejan Savicevic in un’intervista a Sky ha commentato il licenziamento di Paolo Maldini: “Non me lo aspettavo, solo l’anno scorso hanno vinto il campionato e ottenuto grandi risultati. Questo anno è andato male, certo, ma ci sono stati tanti infortuni e hanno fatto comunque una semifinale di Champions”.

“Non conosco i motivi dell’addio. Ho letto che non era contento dei rinforzi ma sappiamo come sono gli americani. Non capiscono di calcio, vivono in un altro modo questo sport e anche la vita. Lì non ci sono neanche le retrocessioni, è sbagliato. Credono che il calcio sia come la Nba e non è così”, ha accusato il montenegrino.