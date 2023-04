Scamacca, operazione ok: tornerà fra tre mesi “Più forte di prima”

L’attaccante del West Ham è stato operato al menisco esterno del ginocchio destro all’ospedale Gemelli di Roma chiudendo anticipatamente la sua stagione, ma lancia messaggi incoraggianti su Instagram.

18-04-2023 11:39

Il primo campionato in Premier League è già finito per Gianluca Scamacca.

L’ex attaccante del Sassuolo ha riportato una lesione al menisco esterno del ginocchio destro, infortunio che lo ha visto finire sotto i ferri al Gemelli di Roma dove lo staff coadiuvato dal professor Ezio Adriani lo ha già rimesso in sesto.

Ora spazio alla riabilitazione: ci vorranno all’incirca 2/3 mesi per tornare in campo, ecco perché la sua stagione è già finita.

Scamacca, però, ha già tranquillizzato tutti dai propri profili social: “Una cosa è certa, tornerò più forte di prima”.