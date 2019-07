Scambio Dybala-Lukaku: juventini e interisti impazziti sul web

L’asse Milano (sponda nerazzurra)-Torino è spesso condito da frecciate. La rivalità fra i due club protagonisti del Derby d’Italia è nota e quando si ci sono affari di calciomercato che coinvolgono entrambe le reazioni dei tifosi spesso sono veementi. Antonio Conte ha chiesto Lukaku, questo è noto, ma a quanto pare il bomber belga potrebbe finire alla Juventus in cambio di Dybala. Ovviamente c’entra anche l’Inter perché si vede soffiare quello che era il principale obiettivo di mercato, con gli interisti che sono spaccati a metà.

Juventini contrari – Ai tifosi della Vecchia Signora quest’idea non piace. Dybala è in partenza, ma preferirebbero incassare e puntare a un centrocampista piuttosto che scambiarlo con un centravanti. Su Twitter c’è chi scrive “Una follia pazzesca sto scambio, non ha alcun senso. La Juve ha bisogno di un top a centrocampo…e sacrificano Dybala per Lukaku? Invece di un Eriksen o un Pogba” e chi rincara la dose con “Dybala è di un anno più giovane, ha numeri migliori e di centravanti già ne abbiamo. Speriamo salti, speravo fosse solo una mossa di disturbo ma qui sembrano impazziti”.

E allora Matador? – I tifosi nerazzurri sono divisi fra coloro che sono arrabbiati per vedere sfumare il vero colpo chiesto dal mister (con annesse accuse alla Juventus di scorrettezza e frasi del tipo “Ma che diavolo ve ne fate di Lukaku?”) e chi invece è contento in quanto spera che questo possa portare all’approdo alla Pinetina di Edinson Cavani. C’è chi commenta con “Tra Lukaku+Dzeko e Cavani+un giovane non avrei il minimo dubbio nel scegliere la seconda opzione, per tanti motivi” e chi invece afferma “Se prendiamo Cavani dobbiamo solamente andare a ringraziare Nedved e Paratici per il regalo che ci fanno”.

