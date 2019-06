Scandalo corruzione, "Michel Platini fermato in Francia"

L’ex presidente dell’Uefa Michel Platini è stato fermato a Nanterre, in Francia, ed è attualmente in stato di fermo in una caserma nell’ambito delle indagini sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022: a riportarlo il sito transalpino Mediapart.

“Platini è stato preso in custodia martedì, 18 giugno, come parte delle indagini sulla corruzione per l’attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022”.

Platini, grande ex della Juventus, ha guidato l’Uefa dal 2007 al 2015.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 10:39