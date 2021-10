Scherma, la nuova avventura di Tarantino come responsabile della Sciabola

È cominciata la nuova avventura di Gigi Tarantino come responsabile d’arma della sciabola azzurra con il ritiro della Nazionale Assoluta femminile, in corso a Cascia.

“Alle ragazze, come prima cosa, ho detto d’inseguire i propri sogni, di dare il massimo sempre, in ogni allenamento, sacrificando tutto ciò che c’è da sacrificare per raggiungere i loro obiettivi. E il più grande è una medaglia olimpica, che l’Italia della sciabola femminile non ha ancora mai vinto”.

E poi: “È stata, non lo nego, un’emozione forte dirigere per la prima volta un allenamento assoluto – racconta il neo CT -. Da quando ho cominciato la carriera da maestro, diventare commissario tecnico era la mia grande ambizione. Un sogno che si realizza, e che rappresenta sicuramente una bella responsabilità. Ma è una grande sfida che mi inorgoglisce. E che mi entusiasma”.

