Scherma, sciabola in pedana per cercare pass per Parigi 2024

Le prove femminili si svolgeranno a Batumi, mentre quelle maschili a Madrid

10-05-2023 13:16

Nel prossimo weekend prende il via la fase di Qualifica Olimpica della sciabola a squadre in vista di Parigi 2024.

Le prove femminili si svolgeranno a Batumi, mentre quelle maschili a Madrid. Per tutte e due le competizioni il programma prevedrà venerdì 12 maggio la fase preliminare della gara individuale, sabato 13 il tabellone principale da 64 atleti e domenica 14 la prova a squadre, appuntamento clou per i punti in palio in ottica Olimpiade.

Per la tappa femminile in Georgia CT Nicola Zanotti ha convocato le sciabolatrici Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro, alle quali si uniranno – autorizzate a partecipare – Giulia Arpino, Benedetta Fusetti, Michela Landi, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. La gara a squadre vedrà l’Italia salire in pedana con il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

Al seguito della spedizione ci sono i maestri dello staff tecnico Andrea Aquili e Benedetto Buenza, il medico Emanuele Martolini e il fisioterapista Maurizio Iaschi.

Gli uomini saranno invece in gara in Spagna. Gli sciabolatori convocati sono Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre, insieme a loro anche gli autorizzati Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Il quartetto per la gara a squadre è composto da Luca Curatoli, Matteo Neri, Luigi Samele e Pietro Torre.