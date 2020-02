Schick: "Roma? Qui la gente si diverte"

Sei gol in undici partite per Patrick Schick, che al Lipsia si è ambientato benissimo e al quotidiano ceco IDNES non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della Roma. "Meglio il Lipsia della Roma? Beh, lo dicono i numeri. Giochiamo a calcio a un tocco solo, siamo veloci e la gente quando ci vede si diverte. Vogliamo sempre mostrare a tutti un gioco spettacolare".

"Vogliamo vincere il campionato, questa squadra ha fame di titoli. Siamo davanti a tutti, è vero, ma la strada è ancora lunga. Adesso dobbiamo continuare a spingere e guadagnare punti sulle squadre che sono vicine".

SPORTAL.IT | 16-02-2020 13:08