Schira: "È nel mirino di ADL". I napoletani sperano

Dopo anni in cui è stato guidato sempre dagli stessi nomi, l’attacco del Napoli si prepara a rinnovarsi. Questo almeno è il piano di Aurelio De Laurentiis, che dopo aver rinnovato il contratto di Dries Mertens ha intenzione di inserire un nuovo centravanti nell’organico azzurro della prossima stagione.

Idea Jovic

Giovane e di talento: questo l’identikit del rinforzo cercato dal presidente del Napoli, una descrizione che, secondo Nicolò Schira, ha portato ADL a bussare nuovamente alla porta del Real Madrid. “Luka Jovic può lasciare il Real Madrid in estate – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – Il Napoli è interessato all’attaccante serbo. Il suo agente (Fali Ramadani) e De Laurentiis ne stanno parlando”.

Classe ’97, Jovic è esploso nella scorsa stagione con la maglia dell’Eintracht per poi essere acquistato in estate dal Real Madrid per 60 milioni di euro. Con i blancos, però, ha collezionato appena 770 minuti in questa stagione e 8 partite da titolare in tutte le competizioni, segnando solo 2 gol nella Liga.

La speranza dei napoletani

È probabile, dunque, che lasci Madrid a fine stagione. “De Laurentiis vedi cosa fare, vogliamo Jovic”, il commento di Emanuele, tifoso napoletano, al post di Schira. “Aurelio colpisci”, aggiunge GMStargazing, mentre Samuel aggiunge che “venire al Napoli sarebbe un’ottima mossa anche per Jovic”.

“Ti prego Aurelio, prendilo”, commenta Luca, mentre Angelo pensa che il Napoli ha la chiave giusta per arrivare al serbo: “Con la carta Koulibaly credo che ci siano molte possibilità”.

Nella discussione si introduce un tifoso milanista, Theo: “Ma se guadagna 10 milioni netti!”. E proprio l’ingaggio rappresenterebbe il problema maggiore per il Napoli per arrivare al serbo. E alla fine ADL potrebbe virare su altri obiettivi.

