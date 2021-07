lI portiere della Danimarca Kasper Schmeichel punge l’Inghilterra alla vigilia della semifinale di Euro 2020: “Il “calcio torna a casa”. Ma è stato mai a casa il calcio? Non lo so, perché mi pare che abbiamo vinto solo il Mondiale del 1966. A essere onesto non ho pensato a cosa significherebbe fermare l’Inghilterra, ma solo a quello che vorrebbe dire per la Danimarca”.

“Vincendo regaleremmo una gioia a cinque milioni di persone e sarebbe qualcosa di incredibile. L’Inghilterra è favorita ed è normale perché ha tante stelle di livello mondiale e gioca in casa. Le aspettative nei loro confronti sono altissime, il Paese si aspetta tantissimo da loro, ma noi giocheremo per vincere e lotteremo fino in fondo”.

OMNISPORT | 06-07-2021 21:52