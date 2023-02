Schuurs: "Con Juric bisogna dare il 100%"

Il difensore del Torino: "Dal primo giorno mi sono trovato davvero bene, sono felice di essere qui"

12-02-2023 18:49

Il difensore del Torino Perr Schuurs in un’intervista al canale tematico della società granata ha parlato della sua esperienza sotto la Mole: “Quando vengono i miei amici dall’Olanda mi piace far vedere loro qualcosa del club e per me la cosa più importante è Superga. Dal primo giorno mi sono trovato davvero bene, sono felice di essere qui. Mi sono sentito a mio agio dal primo giorno”.

Il rapporto con Juric: “Quando ero ancora all’Ajax era chiaro che volevo venire al Torino, quindi ho chiesto informazioni e ho letto che tutti erano molto felici di lui e che gli allenamenti erano duri. Fin dal primo giorno ho sentito che a ogni sessione bisogna dare il 100% e questo per me è davvero positivo. Con lui ho migliorato tante cose, sa cosa possiamo e cosa dobbiamo fare”.