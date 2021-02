Sci alpino: cancellata la partenza del SuperG di Cortina

Le avverse condizioni meteo a Cortina d’Ampezzo hanno costretto gli organizzatori a cancellare il Super G femminile. ma facciamo un piccolo passo indietro, quando stamane, gli addetti alla pista avevano dato l’ok per il via alle 13.00 rispetto alle 10.30, orario originariamente previsto. Le abbondanti nevicato hanno infatti reso necessario sistemare la pista a dovere. Tuttavia, una volta portato a termine il lavoro, sulla pista è scesa una fitta nebbia. Gli organizzatori hanno quindi deciso di posticipare alle 14.30 la partenza dal cancelletto (previsto più in basso rispetto alla mattina) per poi arrendersi definitivamente.

La nebbia infatti non si è dissolta e dunque si è dovuto cancellare tutto.

I Mondiali di Cortina d’Ampezzo non vogliono proprio partire: il meteo sta davvero rendendo complicata questa rassegna iridata e da domani le temperature si abbasseranno notevolmente. Si resta quindi in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della FIS sulla data di recupero di questa gara.

