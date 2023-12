Sci alpino, cancellato il SuperG femminile a St. Mortiz: Goggia polemica con gli organizzatori

Continua la serie di annullamenti e cancellazioni nella Coppa del Mondo di sci alpino: niente SuperG a St. Moritz per Sofia Goggia e Federica Brignone, salta anche l’appuntamento con lo slalom maschile in Val d’Isere

10-12-2023 12:00

Non c’è pace per la Coppa del Mondo di sci alpino: anche oggi si registrano due cancellazioni. Non si disputa il SuperG femminile sulla pista di St. Moritz e viene cancellato anche lo slalom speciale maschile in Val d’Isere. Il calendario rischia di essere sempre più breve a causa del maltempo che continua a giocare brutti scherzi.

St. Moritz: niente SuperG per Sofia Goggia e Federica Brignone

C’era grande attesa per una nuova puntata della sfida tra le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia sulle nevi di St. Moritz. La Goggia era reduce dalla vittoria in SuperG e dal secondo posto nella discesa libera e puntava a qualcosa di importante nel SuperG in programma oggi ma una nevicata nel pomeriggio e nel corso della notte ha costretto gli organizzati ad annullare la terza gara di Coppa del mondo femminile. Non ci sarà così la rivincita con l’americana Mikaela Shiffrin che aveva beffato le due azzurre nella discesa andata in scena ieri.

Le ragazze si spostano in Val d’Isere

La speranza ora è che il prossimo fine settimana non sia condizionato dal maltempo. Il circo bianco femminile si sposta in Val d’Isere dove nel prossimo weekend sono in programma una discesa libera (sabato) e un SuperG nella giornata di domenica. Giovedì sera invece sempre in Francia ci sarà l’appuntamento con lo slalom “night” di Courchevel.

Un vero peccato l’ultima cancellazione perché sia Sofia Goggia che Federica Brignone avevano dimostrato di essere in un grande momento di forma in questo momento della stagione con la stessa Marta Bassino che sta mettendo insieme risultati importanti.

Non è mancato un momento di piccola polemica da parte di Sofia Goggia contro gli organizzatori. L’azzurra in una storia su Instagram ha infatti scritto: “Oggi gara cancellata. Troppa neve caduta durante la notte. Strano…ma dai? Su cinque gara di velocità cancellate tre”.

Cancellato lo slalom in Val d’Isere

Se il calendario della Coppa del Mondo di sci femminile vede continue cancellazioni, non va molto meglio in ambito maschile. Una nevicata nella notte ha infatti costretto anche gli organizzatori in Val d’Isere a cancellare lo slalom maschile che era in programma nella giornata di oggi. La stagione dello sci maschile continua ad essere letteralmente azzoppata: al momento delle nove gare in programma ne sono state disputate soltanto due: lo slalom di Gurgl e il gigante di ieri in Val d’Isere.

Le polemiche non sono mancate neanche in ambito maschile con il norvegese Henrik Kristofferse che dopo l’annullamento dello slalom ha dato la colpa agli organizzatori per avere usato i “gatti”. “E’ un peccato ma oggi non era possibile gareggiare perché la pista era impraticabile. E’ stato un errore entrare con i gatti. E’ sufficiente dirvi che noi quando ci alleniamo abbiamo dai quattro ai dieci tecnici che da soli riescono a garantirci sempre condizioni perfette. In Coppa del Mondo non è sempre così, difficile non si riesca a fare di meglio con tutta questa forza lavoro a disposizione e centinaia di volontari”.

