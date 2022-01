Sci: Vlhova avanti dopo la prima manche del gigante di Kronplatz

25-01-2022 11:54

La fuoriclasse slovacca ha sfruttato nel migliore dei modi il fatto di scendere con il pettorale numero 1 e ha sciato in maniera davvero impeccabile, chiudendo al comando la prima manche del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022.

59.98 il tempo che ha fatto registrare la slovacca con 34 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector che, avanti fino a metà discesa, ha commesso qualche errore di troppo nel muro finale, lasciando sulla neve tempo prezioso.

Terzo tempo invece per Mikaela Shiffrin a 59 centesimi, al termine di una manche nella quale non è mai stata in grado di sprigionare la giusta velocita, quindi al quarto posto troviamo la nostra Marta Bassino che ha tagliato il traguardo con 61 centesimi di distacco da Vlhova, accumulati quasi tutti nella parte alta. Alle sue spalle la polacca Maryna Gasienica-Daniel quinta a 65, davanti a Federica Brignone sesta a 70, nel suo caso per colpa di un tratto finale non all’altezza delle sue qualità.

Chiudono la top ten la norvegese Ragnhil Mowinckel settima, mentre in ottava posizione c’è la francese Tessa Worley a 82 centesimi dalla vetta. Infine in nona posizione la neozelandese Alice Robinson con un distacco di 1.10, mentre completa la top10 l’austriaca Katharina Truppe a 1.46.

Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche dove le nostre due italiane potrebbero tornare protagoniste.

