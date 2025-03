Sci discesa Kvitfjell, la riscossa degli svizzeri: Von Allmen davanti a Odermatt e Rogentin, Paris sesto

Rivincita elvetica nella seconda discesa di Kvitfjell: Von Allmen, Odermatt e Rogentin monopolizzano il podio. Discreto Paris, che chiude al sesto posto.

Possono sbagliare una volta, ma due no: gli svizzeri tornano padroni della velocità a Kvitfjell, dove la seconda discesa libera del programma del fine settimana sorride a Franjo von Allmen. Il campione del mondo dimostra di avere ancora il piede caldo: alle sue spalle si piazza Marco Odermatt, poi Stefan Rogentin. Dominik Paris, vincitore ieri sull’Olympiabakken per la quinta volta in carriera (la quarta in discesa), fa una gara discreta ma non riesce ad andare oltre il sesto posto. Anche se domani in supergigante proverà nuovamente a piazzare l’acuto.

Paris c’ha provato: “Pista buona, visibilità meno…”

La rivincita dei rossocrociati è figlia anche delle qualità di uno squadrone che dopo essersi inchinato ieri alla meravigliosa discesa di Domme (in quale caso erano quattro a inseguirlo, ma oggi Monney non è stato efficace e ha chiuso fuori dalla top 10) ha saputo adattarsi al meglio alle mutate condizioni della pista.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Paris invece ha ammesso di non essere stato esente da imperfezioni, anche se le sensazioni sotto i piedi sono state migliori rispetto alla prova del venerdì. “La pista era più dura, sinceramente queste sono condizioni che mi piacciono, ma purtroppo la visibilità non era ottimale e ho faticato a trovare le linee migliori. Onestamente all’arrivo ero convinto che avrei pagato molto di più in termini di riscontro cronometrico, segno che comunque i materiali andavano forte e ciò mi ha permesso di non prendere troppo distacco dagli svizzeri. C’era l’opportunità per ripetere quanto fatto venerdì, però speriamo che in supergigante le cose possano andare meglio”.

Anche se contro questi svizzeri è dura per tutti, al punto che Domme prova persino a dare un suggerimento ai suoi colleghi: “Bisogna “coalizzarci” per provare a combattere il loro dominio. Poco da dire: vanno forte, anzi fortissimo, ma ogni tanto il modo per riuscire a batterli lo abbiamo trovato. Oggi però non era uno di quei giorni”.

Molteni, che sorpresa: prima top 15 in carriera. Bene Alliod

La notizia, se proprio si vuol andare a cercare qualche scartoffia, è l’ennesima piazza d’onore conquistata da Odermatt, battuto venerdì da Paris e oggi da von Allmen. Anche se la sfera di cristallo è sempre più vicina (la quarta consecutiva) pensando ai 520 punti di vantaggio accumulati su Kristoffersen e i 710 che vanta proprio sul giovane von Allmen, che pure a Sun Valley potrà ancora insidiarlo per la coppetta di specialità di discesa, sebbene gli 83 punti di ritardo non lasciano spazio a molta immaginazione (deve vincere e sperare in uno zero di Odermatt).

Quanto agli altri italiani, Schieder ha mandato un buon segnale chiudendo a ridosso della top ten, accumulando gran parte del suo ritardo nella parte alta della pista (molto veloce poi in fondo). Grande prova di Nicolò Molteni, sceso con il pettorale 36 e finito proprio alle spalle di Schieder. Sorprendente anche la discesa di Benjamin Jacque Alliod: sceso con il 46, il valdostano ha sfruttato una pista che è andata velocizzandosi chiudendo al 16esimo posto, suo miglior risultato in carriera (e per due terzi di gara era sui tempi dei migliori).

Discesa Libera Kvitfjell: classifica finale (top 10)