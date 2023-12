Sci alpino femminile gigante a Tremblant: Brignone e Bassino quarta e sesta, più indietro Sofia Goggia

Prima manche per lo slalom gigante a Tremblant, dopo la vittoria di ieri di Federica Brignone, le azzurre sono un po’ in difficoltà nella prova odierna. A Beaver Creek annullato il supergigante maschile

03-12-2023 17:50

L’Italia c’è anche se non vicinissima. Il secondo gigante in programma sulla pista canadese di Tremblant non comincia nel migliore dei modi per le atlete azzurre che comunque, seppur lontane come crono, sono nelle prime posizioni. Al primo posto provvisorio c’è la slovacca Vlhova, seguita dalla statunitense Shiffrin, terza la svizzera Lara Gut-Behrami.

Bassino ci prova ma sbaglia nel finale

Le azzurre sembrano mal digerire un particolare tratto del percorso di Tremblant, sbaglia prima la Brignone e poi anche Marta Bassino che fino a quel momento sembrava essere in lizza per il primo posto temporaneo. Ma quella sbavatura le costa quasi 1 secondo e la fa finire lontano dalle migliori. Per lei c’è il quarto posto.

Federica Brignone, che errore: è lontana

Dopo la vittoria nella gara di ieri, Federica Brignone sperava di riuscire a fare bis nella gara di oggi. Ma sin dalla partenza le cose non funzionano nel migliore dei modi, il vento sembra disturbarla e a metà gara arriva un grave errore della sciatrice azzurra che le fa perdere oltre un secondo e la costringe a rimanere lontano dalle prime posizioni della classifica. Sesto posto alla fine della prima manche.

Goggia chiude lontana dalle prime

Una manche sottotono quella di Sofia Goggia. L’azzurra vuole tornare ad essere un’atleta importante anche in gigante e la prova di ieri aveva fatto ben sperare, nella seconda prova a Tremblant invece l’azzurra è sembrata andare molto sul sicuro ed alla fine ha pagato molto dalla prima.

Sci alpino maschile, cancellato il superG di Beaver Creek

Ancora una volta la velocità non s’ha da fare. Lo sci alpino deve fare i conti con l’ennesimo problema legato ad una gara di velocità e dopo le gare annullate a Cervinia-Zermatt, arrivano anche le cancellazioni negli Stati Uniti. Erano le tre le gare in programma sulla mitica Birds of Prey ma non se ne è disputata nemmeno una. Anche oggi gli atleti non si sono potuti presentare ai nastri di partenza a causa delle condizioni meteo che non hanno permesso lo svolgimento della prova. Ora toccherà alla Fis riuscire a trovare un modo per recuperare almeno una parte di queste gare.

Sci alpino femminile: il calendario