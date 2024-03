Sci alpino femminile, slalom di Are: dominio Shiffrin, sorpresa Ljutic, solo 27esima Federica Brignone

L’ultimo slalom speciale della stagione “regolare” dello sci alpino femminile mette in mostra l’immenso talento di Mikaela Shiffrin che domina ad Are. Solo 27esima posizione per Federica BrignoneL’ultimo slalom speciale della stagione “regolare” dello sci alpino femminile mette in mostra l’immenso talento di Mikaela Shiffrin che domina ad Are. Solo 27esima posizione per Federica Brignone

10-03-2024 14:34

Mikaela Shiffrin dimostra ancora una volta di essere la regina delle nevi. L’atleta statunitense dopo una prima manche di studio, nella seconda stacca tutte e conquista una clamorosa vittoria nello slalom di Are. Alle sue spalle si piazza la giovane e promettente croata Ljutic, con la svizzera Gisin che completa il podio in terza posizione.

Italia da dimenticare: la Brignone finisce lontanissima

Non è stata una giornata esattamente memorabile quella dell’Italia nel corso dello slalom femminile di Are. La prova delle azzurre è stata coraggiosa e determinata ma i risultati sono stati deludenti. C’era curiosità per vedere all’opera Federica Brignone, che dopo la vittoria di ieri in gigante, ha provato a racimolare qualche punto per la Coppa del Mondo generale ma finisce molto indietro in una disciplina che non è sicuramente la sua.

Non sono andate meglio le sue compagne di squadra. L’unica a sorridere è Martina Peterlini che nonostante il 26esimo posto finale riesce a rimanere all’interno delle prime 25 della coppa di specialità e dunque stacca il pass per l’ultima gara stagionale. La migliore delle azzurre è Lara Della Mea che è soltanto 25esima.

Rossetti e Tschurtschenthaler fuori dalle 30

Sulle nevi di Are nessuna delle azzurre riesce a trovare veramente il feeling giusto con la neve e con il tracciato e lo si capisce sin dalla prima manche. Delusione per Marta Rossetti che sperava di riuscire almeno a piazzarsi tra le prime 30 per provare a fare battaglia anche nella seconda manche, invece per lei arriva un deludente 36esimo posto. Finiscono ancora più indietro Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Sci alpino, slalom speciale femminile Are: l’ordine d’arrivo

L’ordine d’arrivo dello slalom speciale femminile che si è corso sulle nevi di Are:

1. Mikaela Shiffrin (USA) in 1’42”95

2. Zrinka Ljutic (CRO) a 1”24

3. Michelle Gisin (SVI) a 1”34

4. Lena Duerr (GER) a 1”35

5. Anna Swenn Larsson (SVE) a 1”36

25. Lara DELLA MEA (ITA) a 3”48

(ITA) a 3”48 26. Martina PETERLINI (ITA) a 3”65

(ITA) a 3”65 27. Federica BRIGNONE (ITA) a 3”77

