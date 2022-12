Sci alpino: Kriechmayr vince la discesa di Bormio, male Paris

28-12-2022 13:29

Nuova vittoria in Italia per Vincent Kriechmayr. Lo sciatore austriaco, dopo il successo sulla Saslong in Val Gardena, si è portato a casa anche la discesa libera sulla Stelvio di Bormio. Il campione del mondo in carica di specialità ha fatto la differenza, specie nella parte alta del percorso. E ha così ottenuto la sua vittoria numero 14 in Coppa del Mondo, la settima in discesa.

Alle spalle di Kriechmayr, secondo gradino del podio per il canadese James Crawford, staccato di 40 centesimi. Terzo invece il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, a 68 centesimi dalla vetta. Quarto posto a 1.46 dall’austriaco per Marco Odermatt: lo svizzero resta così leader della classifica generale.

Per quanto riguarda gli italiani, il migliore al traguardo è stato Mattia Casse, settimo a 2.24 dal vincitore. Alle sue spalle Dominik Paris, soltanto ottavo a 2.29 sulla Stelvio. È la prima gara che lo sciatore azzurro ha chiuso in top-ten in questa stagione, ma di sicuro si aspettava una svolta che non è arrivata.

Un risultato non eccezionale per Paris, che ha parlato così ai microfoni della Rai: “Le sensazioni non sono bellissime, quest’anno era difficile. Ho tribolato e perso la linea due volte, ho dato il massimo e dopo due gare sono almeno riuscito ad andare a punti. C’è stato un passo in avanti anche se il distacco è un po’ grande, entrare in top-ten è già buono”.

Gli obiettivi di Paris sono ora molto chiari: “Quest’anno posso puntare solo sui Mondiali, ma vediamo di migliorare gara per gara, magari torna la fiducia per essere al top”. La prossima edizione della rassegna sarà in Francia, a Courchevel/Meribel, dal 6 al 19 febbraio.