Sci alpino, le possibili convocate dell’Italia per i Mondiali di Cortina

Manca poco ai Mondiali di Cortina e le convocazioni alla rassegna iridata, in casa Italia, paiono comunque già abbastanza decise: rimane forse qualche piccolo dubbio da sciogliere in slalom.

In gigante ovviamente le nostre due sciatrici Marta Bassino e Federica Brignone sono tra le favorite per la medaglia d’oro. A loro si sono aggiunte Sofia Goggia, reduce anche da una buona prestazione a Kronplatz, ed Elena Curtoni, che ha conquistato due Top-10 in questa stagione.

In discesa Sofia Goggia è la punta di diamante ed insieme a lei ci sarà certamente Elena Curtoni, sul podio a Crans Montana. Anche Laura Pirovano ha staccato il biglietto per Cortina e poi la quarta dovrebbe essere Brignone, con Francesca Marsaglia e Nadia Delago che proveranno a giocarsi un’ultima chance sulla Kandahar.

I dubbi riguardano la squadra di slalom. Irene Curtoni è l’unica veramente certa, mentre bisognerà capire cosa decideranno i tecnici per Brignone e Bassino.

OMNISPORT | 28-01-2021 11:21