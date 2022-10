Sci alpino, Sofia Goggia non sarà presente al gigante di Soelden

13-10-2022 18:26

Si avvicina il primo cancelletto di partenza della stagione e in vista dell’esordio in Coppa del Mondo, il dt azzurro Gianluca Rulfi ha convocato sette atlete: saranno presenti al gigante di Solden, in programma il 22 ottobre, Marta Bassino e Federica Brignone, vittoriose rispettivamente nel 2020 e nel 2015, e poi Karoline Pichler, Roberta Melesi, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Elisa Platino, campionessa nazionale che ritorna nella manifestazione iridata dopo tre anni.

E’ confermata l’assenza di Sofia Goggia e Irene Curtoni, che si concentreranno così sullo “Speed Opening” di Zermatt-Cervinia del 5-6 novembre.