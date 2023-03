Sci, Brignone: "Se dicessi basta rimpiangerei la scelta"

"Lo sci è incredibile e bellissimo, mi fa sentire viva"

28-03-2023 11:35

“Se guardo ai risultati non ho più bisogno di niente, ma ho una passione smisurata per questo sport. Sono consapevole che se dicessi basta ora rimpiangerei questa scelta”. Lo afferma Federica Brignone, quarta in classifica generale e seconda nella classifica di SuperG, in un’intervista a La Stampa.

“Mi sto divertendo, sto bene fisicamente, non ho un problema e ho grande motivazione – sottolinea la sciatrice azzurra -. Mi piace competere, mettermi in gioco, misurarmi con le avversarie”.

Ma cosa spinge l’azzurra ancora sugli sci? “Questo continuare a fare fatica, magari per risalire le classifiche dopo un momento negativo, mi regala emozioni che nella vita forse non vivrò più. La paura, l’adrenalina e altre sensazioni mi fanno sentire viva: lo sci è incredibile e bellissimo”.

E se proprio deve trovare una cosa che non le piace molto nel mondo degli sci sono “gli eventi collaterali, molto stancanti, a maggior ragione quando sei in Italia”.