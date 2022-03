Sci, Coppa del Mondo: Brignone seconda nel Gigante, che rimonta!

06-03-2022 14:57

Una splendida Federica Brignone conquista il 2° posto nel Gigante di Lenzerheide. La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Pechino 2022, dopo aver conquistato ieri la Coppa di specialità nel SuperG, si è regalata oggi uno splendido e inatteso secondo posto nel Gigante dopo una prima manche veramente sottotono.

Gigante Lenzerheide, prima manche

In mattinata infatti, Federica Brignone non è andata oltre il quinto miglior tempo, distante un secondo esatto da Sara Hector. Grande delusione per la milanese: “Gara difficile, sono partita che sembravo mia nonna… – esordisce Brignone ai microfoni RAI –. Non ero all’attacco, mi sono lasciata un po’ portare senza l’atteggiamento giusto. Mi sono ripresa ma poi ho fatto un altro errore prima della lunga, non ho mollato e alla fine ho concluso con due buoni settori finali. Sara Hector è la più decisa, anche oggi è partita a tutta tirando le curve, il suo atteggiamento fa la differenza”.

Gigante, che rimonta di Federica Brignone

La reazione però non si è fatta attendere, nella seconda manche Federica Brignone è stata praticamente perfetta a differenza delle sue rivali, ottenendo il miglior tempo. Primo posto per Tessa Worley, gradino più basso del podio per Sara Hector, giù dal podio la campionessa Mikaela Shiffrin. Fuori Marta Bassino e Petra Vlhova.

Top 10 gigante di Lenzerheide

1 – WORLEY Tessa FRA 2:02.35

2 – BRIGNONE Federica ITA 2:02.64 +0.29

3 – HECTOR Sara SWE 2:02.66 +0.31

4 – SHIFFRIN Mikaela USA 2:03.12 +0.77

5 – GISIN Michelle SUI 2:03.59 +1.24

6 – LIENSBERGER Katharina AUT 2:04.25 +1.90

7 – MOWINCKEL Ragnhild NOR 2:04.33 +1.98

8 – HOLDENER Wendy SUI 2:04.72 +2.37

9 – FRASSE SOMBET Coralie FRA 2:04.92 +2.57

10 – MOLTZAN Paula USA 2:05.05 +2.70

Coppa del Mondo, Shiffrin allunga in testa

Per Brignone si tratta del 48° podio in coppa del mondo, il primo stagionale nella specialità (escludendo l’Olimpiade). Tra le altre azzurre chiudono nelle 30 anche Roberta Melesi (19^) ed Elena Curtoni (20^). Mikaela Shiffrin resta prima nella classifica generale della Coppa del Mondo e, nonostante il quarto posto di oggi, è riuscita ad allungare sulla Vlhova.

OMNISPORT