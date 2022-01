Sci, discesa Zauchensee: cade Goggia, storica Nadia Delago

15-01-2022 12:30

Lara Gut-Behrami ha trionfato nella manche di giornata, specialità discesa. La svizzera si è imposta a Zauchensee, centrando la vittoria numero 34 della carriera in Coppa del Mondo, la dodicesima in questa specialità. Seconda posizione per la tedesca Kira Weidle, terza l’austriaca Ramona Siebenhofer. Sfiora il podio conquistando il miglior risultato della carriera Nadia Delago.

Niente da fare invece per Sofia Goggia. L’azzurra, la migliore fino ad ora in Coppa del Mondo, è caduta ma fortunatamente non ha riportato infortuni. Lo spavento sicuramente non è mancato, la bergamasca è finita contro le reti di protezione.

La Goggia ha dato una mano alla Shiffrin. Oggi era l’occasione per recuperare punti sulla campionessa americana ma questo zero in classifica peserà molto in ottica generale. La Shiffrin domina con 966 punti davanti a Petra Vlhova (918), oggi lontanissima dalle posizioni che contano. Terza Sofia Goggia (657) che comanda la classifica di discesa.

OMNISPORT