Sci, doppio appuntamento a Kronplatz con il gigante femminile

23-01-2023 10:34

Sono otto le azzurre che prenderanno parte al doppio appuntamento di Kronplatz con la Coppa del mondo di gigante femminile. Sulla pista Erta sono in programma due gare martedì 24 e mercoledì 25 gennaio (prima manche ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30 , la seconda delle quali recupera quella cancellata a Spindleruv Mlyn.

Al via Federica Brignone, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Laura Pirovano e Laura Steinmair. L’Italia vanta una vittoria nella storia con Brignone nel 2017 (che poi è stata anche terza nel 2018), mentre Bassino si è piazzata terza nel 2017, 2019 e 2021. A completare il calendario di gigante saranno successivamente l’appuntamento di Are (Sve) del 10 marzo e la finale di Soldeu del 19 marzo. La classifica di specialità vede in testa Bassino con 425 punti davanti a Shiffrin con 400 e Gut-Behrami con 357, Brignone è quinta con 304, dietro a Vlhova con 336.