Sci, Kilde fa suo il SuperG in Val Gardena. Paris 6°

17-12-2021 13:31

Si conferma un contesto di gara molto gradito a Aleksander Aamodt Kilde quello della Val Gardena, località dove in mattinata il norvegese ha primeggiato per la quarta volta in carriera sulle pendenze della Saslong.

Alle affermazioni in discesa nel 2018 e alla doppietta dello scorso anno infatti, Kilde ha aggiunto il successo odierno in SuperG, una vittoria conquistata con 22 centesimi di margine su Matthias Mayer e 27 su Vincent Kriechmayr.

Sesto posto per Dominik Paris, miglior azzurro al traguardo staccato di 80 centesimi da un Kilde capace di apporre il sesto timbro norvegese nelle ultime sette gare sulla Saslong.

Per lui inoltre, dopo quelli ottenuti in SuperG e discesa libera a Beaver Creek, si tratta del terzo successo stagionale in Coppa del Mondo.

OMNISPORT