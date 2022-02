Sci, la Goggia non ci sta e replica alla mamma di Federica Brignone

22-02-2022 12:32

Sofia Goggia non ci sta. Dopo lo splendido argento portato a casa a Pechino 2022, l’azzurra ha replicato a RTL alle dichiarazioni di Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci e madre di Federica Brignone compagna di nazionale proprio della bergamasca.

Sofia Goggia, la replica alla mamma di Federica Brignone

Se tornata da Pechino, l’azzurra aveva preferito glissare sull’argomento mamma Brignone e sulle affermazioni di quest’ultima sulle pagine de ‘Il Giornale’, dove scrive, (è infatti giornalista), questa volta ha voluto rispondere a tono durante un’intervista a RTL.

“Non ho bisogno di fomentare questa polemica che è stata molto sgradevole e penso anche offensiva non tanto nei miei confronti quanto nei confronti di gente qualificata, come i dottori della federazione, che agiscono per il bene degli atleti e di certo non vanno a sostenere il falso“.

Sofia Goggia, cosa aveva detto la mamma della Brignone, Maria Rosa Quario

La madre di Federica Brignone, ex sciatrice e oggi giornalista aveva avuto parecchio da ridire sull’infortunio dell’azzurra e sui suoi tempi di recupero. In soli 23 giorni, dopo la caduta sulle nevi di Cortina la Goggia è riuscita a recuperare e partecipare ai Giochi Olimpici invernali. La Quario aveva poi criticati anche il carattere della Goggia: “Sofia Goggia è molto egocentrica. Ha una determinazione impressionante ma il suo infortunio non era così grave perché è tornata dopo 23 giorni e se uno si rompe una gamba non credo che possa tornare in pista dopo 23 giorni”.

Sofia Goggia risponde a tono alla madre della Brignone sull’egocentrismo

L’azzurra ha poi replicato anche sulla critica della componente caratteriale. “L’egocentrico penso che metta al centro dell’attenzione i propri problemi, lo sport ad alto livello implica una sorta di egoismo, perché l’atleta deve pensare a sé e ognuno di noi lo è per riuscire a conseguire un percorso personale che porterà a obiettivi desiderati. Se c’è una persona che mi fa sempre le polemiche è sempre lei, chissà come mai“. Poi ha anche ribadito il suo entusiasmo per la prossima edizione dei Giochi di Milano – Cortina per cui farà di tutto per esserci e per arrivare al meglio.

OMNISPORT