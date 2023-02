Beffa enorme per la piemontese, che dopo aver stupito tra i giovani avrebbe voluto confermarsi tra i grandi.

07-02-2023 22:43

Brutte notizie per lo sci azzurro: la figlia d’arte e grande promessa italiana Lara Colturi dovrà saltare il Mondiale dopo la caduta rimediata questa mattina in allenamento. Fatale la lesione al crociato per la piemontese.

Una grande beffa per la Colturi, a poche ore dal debutto in un campionato del mondo a livello seniores a soli 16 anni e dopo aver già vinto il titolo iridato jr di super-g. Avrebbe voluto stupire tra le grandi, adesso è tutto da rimandare.