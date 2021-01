Sci, preoccupazione per Sofia Goggia

C’è preoccupazione per le condizioni di salute di Sofia Goggia. L’azzurra che oggi, come tutti non ha gareggiato nel Super G di Garmisch che a causa delle brutte condizioni climatiche è stato rimandato, è caduta.

Una caduta mentre scendeva a valle su una pista turistica con le altre campionesse italiane. Si attendono ulteriori aggiornamenti ma la bergamasca è stata portata via in barella.

Sul sito della Fisi si legge: “La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI”.

Una notizia che desta preoccupazione dopo tutti gli infortuni del passato e in vista dell’imminenste Mondiale di Cortina.

OMNISPORT | 31-01-2021 15:34