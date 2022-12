16-12-2022 12:04

Terza discesa del calendario della Coppa del mondo femminile di sci 2022-’23 e terzo trionfo per una Valanga Rosa sempre più inarrestabile e invincibile.

Dopo il doppio successo di Sofia Goggia a Lake Louise, il lungo weekend di Sankt-Moritz è aperto dal successo di Elena Curtoni, proprio davanti a Goggia, che durante la prova ha però subito l’ennesimo, preoccupante infortunio.

Sofia Goggia di nuovo ko: frattura alla mano a Sankt-Moritz e operazione-lampo

Il risultato tecnico passa infatti in secondo piano a causa della brutta contusione alla mano sinistra accusata dalla campionessa bergamasca, che ha sbattuto violentemente contro una porta.

Dall’ufficio stampa della nazionale si era parlato in un primo tempo di una semplice contusione, fatto sta che Sofia ha saltato la premiazione per dirigersi all’ospedale e venire sottoposta agli esami strumentali del caso, che hanno purtroppo confermato la presenza di una frattura scomposta al secondo e terzo metacarpo.

Del resto l’arto della vicecampionessa olimpica di discesa era stato immediatamente fasciato e l’atleta, molto dolorante, aveva subito compreso di avere subito una frattura.

Goggia è prontamente partita verso Milano, dove verrà sottoposta ad intervento chirurgico già in giornata, con l’obiettivo di permetterle di prendere parte alla discesa prevista sabato sempre a Sankt-Moritz.

“Subito dopo l’impatto col palo – ha raccontato Sofia – ho capito che era successo qualcosa di serio alla mano. All’arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché è stata una bella gara: farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato”.

Fonte: IPA

Discesa Sankt-Moritz, capolavoro di Elena Curtoni

Questo non inficia comunque la giornata da sogno di Elena Curtoni che, più forte delle difficoltà dovute alla scarsa visibilità, ha vinto con il tempo di 1:09.40, 29 centesimi meglio rispetto a Goggia, la cui discesa è stata condizionata da un’interruzione prima della partenza a causa di un infortunio subito da un addetto ai lavori.

Per Curtoni si tratta della terza vittoria in carriera in Coppa del mondo, quasi un anno dopo il trionfo del gennaio scorso a Cortina in Super-G e due anni dopo la precedente affermazione in discesa, in Bulgaria a Bansko. A 31 anni l’atleta valtellinese, seconda nella coppetta di Super-G nel 2022, si prepara quindi a un’altra stagione da protagonista all’interno di un team femminile che sembra avere poche rivali almeno nelle discipline veloci. A completare la festa italiana a Sankt-Moritz il settimo posto di Federica Brignone, decima Laura Pirovano.

“E’ un peccato non condividere il podio con Sofia, sembra una maledizione che le accada qualcosa quando vinco io – le parole di Curtoni ai microfoni di ‘Rai Sport’, con riferimento all’infortunio al ginocchio subito da Goggia lo scorso gennaio a Cortina, nel giorno della vittoria di Curtoni, che mise in dubbio fino alla fine la partecipazione della bergamasca ai Giochi di Pechino – Su questa pista mi trovo sempre bene”.

Fonte: ANSA

Bassino, Curtoni e Goggia: l’Italdonne dello sci è senza rivali

La doppietta di Sankt-Moritz permette all’Italia di salire a quota sei alla voce podi stagionali in meno di un mese effettivo di Coppa del mondo, comprendendo il secondo posto di Marta Bassino nel gigante di Killington e il trionfo della stessa cuneese sempre in gigante lo scorso 10 dicembre al Sestriere.

In attesa che anche Federica Brignone, forse l’unica delle azzurre in grado di puntare ad un posto nella top five della Coppa del mondo generale, raggiunga il top della condizione dopo una pre-season piuttosto complessa, lo sci italiano trattiene il fiato per Goggia, già lanciatissima verso la terza coppa di specialità in discesa in una stagione che per la bergamasca avrà l’obiettivo principale nei Mondiali in programma a febbraio a Courchevel/Méribel dove Sofia, sfortuna permettendo, darà l’assalto al primo oro iridato della carriera.