Scomparsa di Emiliano Sala, su FIFA 19 si specula sul giocatore

La recente scomparsa di Emiliano Sala, il giocatore del Cardiff rimasto coinvolto nella sparizione di un aereo in viaggio tra Nantes e la capitale gallese, sta smuovendo tutto il mondo. Si tratta di una tragedia devastante per tantissime persone ma che, in certi ambiti, sta causando piccoli business. È il caso di FIFA 19, dove alcuni giocatori di FUT hanno organizzato un vero e proprio sciacallaggio sulla carta dell’argentino.

Sulla carta FUT di Emiliano Sala è partita la speculazione

Prima del drammatico evento, la carta FUT di Sala aveva un prezzo ‘normale’ sul market interno del gioco EA Sports, che oscillava tra 650 e 800. La cifra, tuttavia, è cresciuta esponenzialmente subito dopo la notizia della sparizione dai radar del Piper PA-46 Malibu sul quale viaggiava l’attaccante. Se infatti si volesse acquistare oggi, la carta di Emiliano costerebbe circa 10mila coins.

La ragione di questo prezzo folle risiede nel fatto che l’eventuale accertamento della morte del giocatore porterebbe EA a rimuovere la carta dal gioco. Pertanto, chi ha il giocatore abitualmente in squadra oppure ha trovato la sua carta per caso in passato, si è ritrovato ad avere tra le mani quella che potrebbe essere una piccola rarità sulla quale guadagnare soldi facili.

Casi simili sono avvenuti anche in passato, con la tragedia della Chapecoense o la morte di Davide Astori. Tuttavia, nonostante numerosi utenti cerchino di trarne profitto, non mancano le voci discordanti all’interno della community di FIFA 19, dove in molti si sono schierati contro una pratica di speculazione che non tiene rispetto per il giocatore scomparso né per i suoi cari.

HF4 | 28-01-2019 14:30