Lazio, notte di paura a Roma: assalto degli ultras ai tifosi della Real Sociedad. Gravi tre spagnoli

I tifosi baschi sarebbero stati sorpresi in un locale in pieno centro. La Sequestrato un vero e proprio arsenale. Accoltellati, tre spagnoli sono finiti in ospedale

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Notte di scontri e paura in pieno centro a Roma, dove gli ultras della Lazio e i tifosi della Real Sociedad, avversaria di questa sera dei biancocelesti in Europa League, sono venuti a contatto. Stando alle prime ricostruzioni, quella che può essere definita alla stregua di una vera e propria guerriglia urbana sarebbe stata architettata dai tifosi capitolini, che avrebbero fatto partite l’agguato agli spagnoli in un locale in pieno centro.

Ultras della Lazio attaccano tifosi della Real Sociedad

Agguato dei tifosi della Lazio ai rivali della Real Sociedad in pieno centro a Roma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’assalto perpetrato con spranghe, bastoni e anche coltelli avrebbe coinvolto circa 150 tifosi, ottanta ultras laziali e una settantina baschi, giunti nella capitale per la sfida di Europa League di questa sera. Alla base dell’agguato ci sarebbero principalmente ragioni di natura politica, vista la storica contrapposizione di ideali tra i biancocelesti e gli spagnoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scontri in pieno centro: tre tifosi baschi accoltellati

Da quanto appreso, i tifosi della Real Sociedad sono stati aggrediti mentre si trovavano in un locale di via Leonina. Il bilancio parla di diversi feriti. Gravi tre baschi, accoltellati e costretti ad essere trasportati in codice rosso in diversi ospedali della Capitale. Allarmate dalle segnalazioni dei residenti, le Forze dell’Ordine hanno fermato alcuni ultras biancocelesti e sequestrato un piccolo arsenale. Le indagini muovono ora allo studio delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona per individuare i responsabili.

Possibili infiltrazioni di ultras romanisti

Sarà anche da comprendere se, come trapelato, allo scontro possano aver preso parte anche tifosi della Roma, evenienza da non escludere a priori visti anche i recenti e aspri attriti tra le tifoserie della Capitale prima del derby dello scorso 5 gennaio. Si scalda dunque ulteriormente una serata già caldissima allo Stadio Olimpico, e sale il livello di allerta.

Lazio a un passo dagli ottavi

Dal mero lato calcistico, contro la formazione basca, la truppa di Baroni ha la possibilità di mettersi in tasca la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La Lazio è, infatti, attualmente capolista in compagnia dell’Atletico Bilbao con 16 punti. In caso di successo contro la Real Sociedad, i biancocelesti saranno certi del passaggio diretto al prossimo turno della competizione.