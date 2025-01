Europa League, le partite di oggi: occhio a Fenerbahce-Lione, dove vederle in tv

Il programma e il palinsesto completo con gli orari delle partite di Europa League: dove vedere i match in diretta tv e in streaming

I punti diventano sempre più pesanti in Europa League e la settima giornata potrà emanare qualche verdetto importante. La Lazio proverà a tenersi la testa della classifica, ma all’Olimpico arriverà una squadra ostica come la Real Sociedad. I biancocelesti sono già quasi certi degli ottavi di finale anche se manca l’aritmetica certezza. La Roma invece volerà in Olanda contro l’AZ Alkmaar per cercare di risalire qualche gradino. In campo anche altre big che cercano il riscatto.

Mourinho sfida il Lione, United contro Rangers

Dopo le tante polemiche per le direzioni di gara in Super Lig, ora Mourinho deve fare anche i fatti. Il Fenerbahce ha bisogno di una vittoria contro il Lione per provare ancora il miracolo ottavi. Ma i tre punti servirebbero allo Special One almeno per stare sicuro di entrare nei 24 per i playoff. Anche il Manchester United di Amorim ha bisogno di una scossa dopo le delusioni in campionato e l’Europa League può essere la strada giusta: all’Old Trafford arriveranno i Rangers. Il Tottenham, altra delusione della Premier League, volerà in Germania per sfidare l’Hoffenheim, mentre il Porto aprirà le porte all’Olympiacos.

Europa League, le partite di oggi 23 gennaio

A seguire il programma e il palinsesto completo della settima giornata di League Phase della competizione:

AZ Alkmaar-Roma ore 18.45 Sky Sport Bodo Glimt-Maccabi Tel Aviv ore 18.45 Sky Sport Porto-Olympiacos ore 18.45 Sky Sport Fenerbahce-Lione ore 18.45 Sky Sport Hoffenheim-Tottenham ore 18.45 Sky Sport Malmo-Twente ore 18.45 Sky Sport Qarabag-FCSB ore 18.45 Sky Sport Viktoria Plzen-Anderlecht ore 18.45 Sky Sport Eintracht Francoforte-Ferencvaros ore 21.00 Sky Sport Elfsborg-Nizza ore 21.00 Sky Sport Lazio-Real Sociedad ore 21.00 Sky Sport Ludogorets-Midtjylland ore 21.00 Sky Sport Manchester United-Rangers ore 21.00 Sky Sport e TV8 PAOK-Slavia Praga ore 21.00 Sky Sport RFS-Ajax ore 21.00 Sky Sport Union St Gilloise-Braga ore 21.00 Sky Sport

Dove vedere l’Europa League: diretta tv e streaming

Tutti i match d’Europa League si possono seguire in diretta tv su Sky Sport, tra match singoli e diretta gol. Le gare sono disponibili anche in streaming su Sky Go e su Now. Una sola sfida si può vedere anche gratis e in chiaro su TV8: per questa settimana l’incontro scelto è Manchester United-Rangers.