Scontro tra Inter e Juve per Icardi, Wanda Nara inquieta: il post

L’atteggiamento alimentato da una sagace e misurata strategia social che Wanda Nara ha assunto, nel post rottura, non ha nulla di remissivo. Con Beppe Marotta e l’Inter i rapporti si sono incrinati da tempo, nonostante il neo tecnico Antonio Conte avesse manifestato, secondo indiscrezioni di stampa, una disponibilità indubbia nell’accogliere nel suo progetto Mauro Icardi e gestire Wanda Nara.

E la signora del calcio non fa più nulla per cercare punti di contatto e accordi: l’attaccante argentino è fuori e si susseguono notizie relative alla sua valutazione (in forte decrescita) e possibili destinazioni. L’irritazione della Nara, sulla questione, è ormai nota considerati i post su Instagram pubblicati nelle ultime ore. Un esempio? “Devi avere paura di una donna che è stanca di essere buona”, ha scritto.

Tra uno shooting fotografico e una passeggiata in compagnia dei 5 figli e del fidato Kenny Palacios, con lei ad Ibiza dove la raggiunge anche Icardi quando possibile, Wanda studia la prossima mossa per concludere l’operazione più ambizione dell’estate. L’Inter e Marotta non lasceranno andare Mauro per meno di 60 milioni, a quanto pare, e a Wanda sta capire quale strada sia la migliore da intraprendere, per non penalizzare troppo in termini di ingaggio il marito (che non vuole lasciare l’Inter senza una meta di livello). Senza aiuto di un tutor.

Il Napoli c’è, il contatto di Aurelio De Laurentiis con Marotta pure per evitare possibili resistenze al momento opportuno. A mancare sono la Juve e Fabio Paratici, preso da altre urgenze di mercato e convinto di poter forse “addomesticare” l’irruenta consorte del giocatore. In più si somma a queste necessità il rapporto, ormai incrinato, tra il dirigente interista e l’ex pupillo che con lui era arrivato proprio a Torino. Stavolta, la signora Icardi è davvero afflitta dall’incertezza. Secondo Caras, rivista argentina, l’incertezza sta logorando Wanda che in questo stallo non si sente a proprio agio. Né per sé, né per i suoi bambini.

VIRGILIO SPORT | 24-07-2019 10:06