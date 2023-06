Scozzoli: il Settecolli di Roma per salutare il nuoto

Il campione romagnolo lascia l’agonismo dopo una carriera coronata di successi. È stato il primo italiano iridato in vasca corta

15-06-2023 11:32

Sabato 24 giugno, Settecolli di Roma. È questo l’ultimo appuntamento di Fabio Scozzoli con il mondo del nuoto. Qui nuoterà i suoi ultimi 50 rana. Una passerella per celebrare una carriera lunga in cui ha raccolto 31 medaglie internazionali e durante la quale è stato anche capitano della nazionale di nuoto.

Tra i suoi maggiori successi la medaglia d’argento nei 100 m rana ai Mondiali 2010 in vasca corta, l’accesso in finale a Londra 2012 e poi, nel dicembre dello stesso anno, la conquista della medaglia d’oro nei 100 metri rana maschili nei Campionati del mondo in vasca corta a Istanbul. È così entrato nella storia del nuoto italiano: nessuno prima di allora era riuscito a vincere una rassegna iridata in vasca corta.