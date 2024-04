Scudetto Inter, Piazza Duomo piena di tifosi per la festa

Al coro di "Siamo noi, siamo noi… i campioni dell'Italia siamo noi"

A Milano prosegue la festa dei tifosi dell’Inter per la conquista del ventesimo scudetto e della seconda stella. I tifosi nerazzurri hanno gia’ riempito Piazza Duomo al coro di “Siamo noi, siamo noi… i campioni dell’Italia siamo noi”, aspettando l’arrivo dell’autobus scoperto della squadra. Sono in migliaia infatti le persone che stanno riempiendo le vie del centro, con maglie e bandiere nerazzurre ad ogni angolo, mentre il pullman scoperto della squadra e’ ancora in viale Caprili, poco dopo San Siro. Nella piazza transennata, poi, non mancano cori e fumogeni per celebrare il trionfo in campionato. In Galleria Vittorio Emanuele II e’ anche spuntato un bandierone nerazzurro con sopra le due stelle dorate, che ora alcuni tifosi stanno portando verso la piazza. (immagini di Matteo Corner)