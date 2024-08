Sebastian Vettel torna in F1: l'indiscrezione che lo vuole in Audi e il ruolo di Wheatley e Binotto

Si vocifera da tempo di un ritorno di Sebastian Vettel in F1, e nelle ultime ore prende corpo la possibilità che possa affiancare Hulkenberg in Sauber e quindi Audi dal prossimo anno. Il peso di Wheatley e Binotto in questa ipotetica svolta

Nel pieno della pausa estiva della F1, prendono ulteriore vigore le indiscrezioni di mercato riguardo la griglia di partenza della stagione 2025 e oltre. In questo caso si parla di Sebastian Vettel, che ha chiuso la carriera di pilota nel 2022, correndo con Aston Martin. Ma pare che il quattro volte campione del mondo potrebbe ritornare in pista grazie ad Audi.

Gli assestamenti della futura Audi F1 e le voci sul pilota che affiancherà Hulkenberg

Già a inizio anno si vociferava di un possibile approdo ad Ingolstadt dell’ex Red Bull e Ferrari, assieme a Carlos Sainz (che mesi dopo ha ufficializzato invece il suo accordo per correre con Williams dal 2025). Per la verità, Vettel è stato accostato anche a Mercedes, che però percorrerà invece una linea molto più giovane per il dopo Lewis Hamilton.

Nel frattempo Audi ha confermato come primo pilota ingaggiato Nico Hulkenberg, che correrà con la Sauber (il “veicolo” con cui la casa dei Quattro Anelli successivamente entrerà nella F1 dal 2026), oltre ad annunciare il ritorno sulle scene di Mattia Binotto per gestire la scuderia già da questo agosto e l’arrivo di Jonathan Wheatley da Red Bull (che dal 2026 ricoprirà il ruolo di team principal).

I candidati: da Sainz sino a Palou

La futura Audi F1 sta prendendo forma quindi, ma manca ovviamente l’altro pilota che affiancherà Hulkenberg. Dopo il tramonto della pista Sainz e anche quella Sergio Perez, confermato a sorpresa in Red Bull, circolavano i nomi di Daniel Ricciardo, rimasto fuori dal ritorno in Red Bull proprio per il mantenimento del messicano, e del bicampione IndyCar Alex Palou.

Vettel in Audi grazie a Wheatley e Binotto?

Vettel è l’ultimo in ordine di tempo della lista, citato dalla testata austriaca OE24. Il 37enne pare voglia tornare in F1, come ha spiegato Helmut Marko proprio al sito: non essendoci però posto né in Mercedes né in Red Bull, Audi potrebbe essere un approdo naturale giacché il tedesco ritroverebbe quel Wheatley con cui ha condiviso gli anni dei quattro titoli iridati e quel Binotto dell’era Ferrari vissuta tra alti e bassi. Due figure di spicco nella vita di Vettel, con cui ha vissuto epoche trionfali e meno trionfali, e che potrebbero rappresentare la chiave per il rientro clamoroso nel mondo della F1.