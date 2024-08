F1, Antonelli e il grande salto con la Mercedes, Rosberg e Villeneuve senza pietà: il rischio che corre Kimi

Andrea Kimi Antonelli aspetta senza paura che la Mercedes lo annunci come pilota ufficiale per il 2025 ma i dubbi sul grande salto in F1 restano, per due grandi ex campioni del mondo come Rosberg e Villeneuve rischia parecchio

Manca solo l’annuncio che presumibilmente avverrà nella gara di casa, il Gran Premio d’Italia a Monza quando avrà da pochi giorni compiuto 18 anni. Andrea Kimi Antonelli il prossimo anno correrà in F1 con la Mercedes. Il pilota bolognese gode della fiducia incontrastata del gran capo Toto Wolff e farà quindi il grande salto bruciando ancora una volta le tappe dopo un solo anno di Formula 2.

Lui non ha paura come confermato nell’intervista al sito ufficiale della F1 ma c’è chi, come due grandi ex campioni del mondo come Nico Rosberg e Jacques Villeneuve, nutre qualche dubbio sul passaggio repentino in un top team. Antonelli può essere il nuovo Verstappen o corre il rischio di bruciarsi?

F1, Antonelli in Mercedes: manca solo l’annuncio

Dopo che anche Carlos Sainz ha sciolto i dubbi sul suo futuro in F1 unendosi alla Williams per il 2025 l’unico tassello di grande importanza per la griglia di partenza del prossimo Mondiale di F1 resta il sedile della Mercedes che resterà orfano di Lewis Hamilton promesso sposo della Ferrari.

Se per l’annuncio dello spagnolo in uscita della Ferrari c’era grande suspense con diverse scuderie interessate all’iberico, sul versante Mercedes non dovrebbero esserci sorprese. Sarà verosimilmente Andrea Kimi Antonelli a fare il grande salto in F1 appena diciottenne, li compirà il 25 agosto proprio nel giorno del Gran Premio d’Olanda e probabilmente sarà annunciato ufficialmente nella settimana successiva che andrà verso il Gran Premio d’Italia se non proprio a Monza.

F1: Antonelli non ha paura del grande salto

Attualmente Antonelli sta correndo da rookie in Formula 2 dove ha già vinto due gare: la Sprint di Silverstone e la Feature Race in Ungheria. Il pilota bolognese ancora 17enne per pochi giorni sta bruciando le tappe: ha infatti saltato la F3, dopo essersi fatto notare vincendo i titoli italiano F4 e ADAC F4 nel 2022 e i campionati Formula Regional Middle East ed European, guadagnandosi gli elogi del mondo del motorsport su 4 ruote a cominciare proprio dal boss della Mercedes Toto Wolff suo grande estimatore che sembra intenzionato a dargli questa grande chances di debuttare in F1.

Fonte: Getty

Nei giorni scorsi Kimi Antonelli in un’intervista ripresa oggi dal sito ufficiale della F1 aveva parlato dell’opportunità del grande salto nel campionato elite: “Sono abbastanza tranquillo, se mi si presentasse l’opportunità la coglierei con entusiasmo e cercherei di sfruttarla al meglio. Ultimamente c’è stata un po’ di pressione su di me con tutte le voci sul prossimo anno, ma ho sempre cercato di godermela. Mi godo le opportunità che ho”.

Antonelli sulla Mercedes, l’ex Rosberg: “Era meglio un anno in Williams”

Nell’ambiente dei motori nessuno dubita del valore e del talento di Antonelli. Ma c’è chi storce il naso sulla promozione repentina in F1 soprattutto in un top team come Mercedes. Del resto, lo stesso Verstappen prima di approdare su una Red Bull fece un po’ di anticamera nell’allora Toro Rosso. La pensa così anche Nico Rosberg, ex campione del mondo che il mondo della Mercedes lo conosce bene:

“Antonelli ha un talento simile a quello di Verstappen. La Mercedes avrà George Russell come prima guida il prossimo anno, quindi accetterebbe di buon grado gli errori che commetterà Kimi all’inizio. Tuttavia, gli sarebbe stato di grande aiuto anche correre un anno in Williams, e acquisire un po’ di esperienza e fiducia prima di passare alla Mercedes”. Ipotesi che per un periodo era stata presa in considerazione: Antonelli in Williams e Sainz in Mercedes nel 2025, o addirittura Kimi sulla monoposto di Groove già in questa stagione al posto del sempre deludente Sargeant.

Antonelli in F1, Jacques Villeneuve caustico

Sulla stessa lunghezza d’onda, prima di Rosberg, anche un altro ex campione del mondo, Jacques Villeneuve che come al solito senza peli sulla lingua non ha usato mezze misure per parlare dell’eventuale, sempre più sicura, promozione di Antonelli in F1 e in Mercedes: “Non abbiamo visto dei risultati così brillanti in Formula 2 per capire se avrà successo in Formula 2. La Mercedes lo sta incensando da anni, dicendo che Antonelli nei test è stato più veloce di Russell. Ma se fosse veramente così perché non hanno ufficializzato il suo arrivo. Conoscono il loro livello e non ci sono team che si stanno dannando l’anima per averlo. Potrebbe avere il potenziale per essere un campione del mondo ma non è ancora pronto“.