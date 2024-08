F1, Verstappen in Mercedes; Jordan svela il patto tra Wolff, Källenius e Radcliffe: Max sa tutto

L'imprenditore irlandese ha svelato il piano della scuderia tedesca per provare a prendere subito il tre volte campione in carica. L'incontro segreto e la posizione di Max

Ancora in cerca del pilota che prenderà il posto di Lewis Hamilton nella prossima stagione, la Mercedes non molla il sogno Max Verstappen, obiettivo numero uno di Toto Wolff, Team Principal della casa tedesca. A tornare sull’argomento, rivelando anche un patto segreto per finanziare la complicata operazione è Eddie Jordan, che parla di un incontro tenutosi in gran segreto tra Wolff, Ola Källenius, amministratore delegato Mercedes e Jim Ratcliffe, proprietario di Ineos, sponsor del team.

Verstappen in Mercerdes nel 2025?

Chi prenderà il posto di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025? Continuerà, inevitabilmente, a essere questo il quesito che andrà a monopolizzare le prossime settimane (se non mesi) del Circus dopo l’approdo dell’inglese alla Ferrari. Allo stato attuale, la pista più percorribile pare essere quella che porta a Kimi Antonelli. Il problema, se così lo si vuole chiamare, è la voglia matta di Wolff di sostituire il sette volte campione del mondo inglese con il miglior pilota della piazza. Il nome è, ovviamente, quello di Max Verstappen.

Patto segreto per Max, la rivelazione di Eddie Jordan

E questo è ancor più vero dopo le rivelazioni fatte da Eddie Jordan al podcast Formula for Success. L’imprenditore irlandese ha, infatti, svelto di un patto segreto tra le tre “anime” della Mercerdes per superare l’ostacolo rappresentato proprio dal contratto che lega Max alla Red Bull : “Wolff, Källenius e Ratcliffe stanno preparando un fondo che riesca a coprire il possibile ingaggio di Verstappen“.

Max a conoscenza del piano Mercedes

Jordan ha poi proseguito: “Si sono riuniti per valutare le possibilità e non è da escludere che Max fosse presente all’incontro. Di certo, ne era a conoscenza. Si tratta di un segnale ulteriore della volontà della Mercedes di prendere prima o poi l’olandese. Non mi sorprenderei affatto di vederlo presto a bordo di una freccia d’argento. Chi punterei io per sostituire Hamilton? Ho sempre preferito e voluto piloti giovani. Anche perché sono più economici. Andrei su Oscar Piastri“.

Le motivazioni di Wolff

Oltre al lustro che portare il tre volte campione in carica in scuderia rappresenterebbe per Mercedes, guardano la cosa dalla prospettiva di Wolff, affondare il colpo al rivale dichiarato, Chris Horner, Team Principal Red Bull, avrebbe una valenza ancora maggiore. E, allora, nonostante un contratto fino al 2028 e una strada a dir poco tortuosa, immaginare Verstappen a Brackley già dal prossimo anno non è da considerarsi completamente un’utopia.