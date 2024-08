F1, Montezemolo tira le orecchie alla Ferrari e scatena il web: "Prenda esempio dall'Italia alle Olimpiadi"

Bordata da parte dell'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo che ha tirato in ballo il successo dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi scatenando l'ira dei tifosi ferraristi sul web

Non puoi nominare Luca Cordero di Montezemolo senza ricondurlo alla Ferrari e viceversa. Impossibile anche non chiedergli una minima battuta sul momento difficile della rossa, storicamente parlando, senza un Mondiale di F1 oramai dal lontano 2007. Anche quando l’ex presidente del Cavallino Rampante parla di tutt’altro, delle Olimpiadi, e le riconduce come sprono alla condizione della rossa. Scatenando ovviamente un po’ di bufera tra i ferraristi sul web.

Montezemolo: “Ferrari deve tornare sul tetto del mondo”

All’interno di una ben più ampia intervista sulle Olimpiadi di Parigi 2024 al Corriere dello Sport, Luca Cordero di Montezemolo non poteva esimersi dal fare un pensierino sulla Ferrari che fatica negli ultimi anni, così come in questa stagione, a ritagliarsi un posto da assoluta protagonista nel Mondiale di F1: “La Ferrari deve tornare sul tetto del mondo – ha detto l’ex presidente del Cavallino Rampante – Cosa può imparare dallo sport italiano alle ultime Olimpiadi? A vincere, i podi non bastano più…“

Ferrari, le parole di Montezemolo scatenano i ferraristi sul web

Sono bastate queste poche parole a scatenare la solita ridda di commenti sui social soprattutto da parte dei tifosi della Ferrari più illusi e disillusi che oramai dal lontano 2007, ultimo anno del trionfo di Kimi Raikkonen nel Mondiale, sono abituati a mandare giù bocconi amari sperando sempre che il prossimo anno sia quello buono salvo poi sentirsi in un certo senso traditi.

E così parte l’amarcord dei tempi andati proprio con Montezemolo al comando con l’epoca d’oro di Jean Todt e Michael Schumacher: “Potete scrivere tutto quello che volete ma con lui in Ferrari, e con carta libera decisionale, tornerebbe al posto che gli compete in rispettabilità e soprattutto in competitività. Non si vince quello che fa vinto lui così per caso” è il pensiero di un tifoso, a cui ne fa eco un altro: “lo hanno mandato via come un reprobo e dopo la Scuderia non ha più vinto neanche il giro dell’isolato” e ancora: “Bravissimo Luca, diglielo a quella banda di incompetenti!”.

Ferrari, quanti errori: tifosi scatenati specie sul mancato arrivo di Newey

Le parole di Montezemolo hanno aperto un vaso di Pandora da cui molti tifosi della Ferrari han tirato fuori di tutto rimarcando alcuni errori del team nel recente passato, ma anche nel presente con vista sul futuro, ultimo dei quali il non aver voluto prendere Adrian Newey destinato ad andare in Aston Martin dopo un lungo corteggiamento: “La Ferrari è finita purtroppo, ormai è terza, quarta forza del mondiale. Non vogliono investire, si lasciano scappare gli ingegneri più bravi (Newey) facendo il gioco degli altri” scrive un tifoso, “Il problema della Ferrari (uno dei problemi) è che chi siede nelle poltrone che contano, parlo degli ingegneri ,non vogliono il cambiamento e quindi fare un passo indietro (vedi Newey)”.