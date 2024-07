F1, Vasseur e Leclerc ringraziano Sainz: "Combattiamo ancora assieme". Red Bull, Horner "congela" Perez

L'addio di Carlos Sainz dalla Ferrari ha trovato parole di gratitudine da Vasseur e Leclerc. Caos Red Bull: Horner conferma la fiducia (ma a tempo) a Checo Perez

Le porte girevoli della Formula Uno hanno portato Carlos Sainz alla Williams, e il mondo Ferrari non è rimasto impassibile di fronte alla scelta (non così scontata) fatta dal pilota spagnolo. Che ha preferito legarsi a un team (oggi) minore, destando un po’ di stupore ma lasciando intendere di avere comunque qualche carta da giocarsi per il futuro più prossimo, quando le prospettive di crescita potrebbero riportare la scuderia britannica nel gotha della F1. Da casa Ferrari, però, il saluto e il ringraziamento verso Carlos non sono venuti meno, con il team principal Vasseur e il compagno di squadra Leclerc pronti a riconoscere gli innegabili meriti conquistati da Sainz nel corso delle stagioni in rosso.

Vasseur augura ogni bene: “Williams, team storico”

Frederic Vasseur è stato tra i primi a ringraziare il pilota spagnola per quanto fatto nel corso della sua esperienza a Maranello. “Gli auguro ogni bene e sono contento che si unirà alla Williams a partire dalla prossima stagione”, ha spiegato il team principal Ferrari.

“Carlos approda in una squadra di grande storia e tradizione, fondata da un uomo illuminato e con una visione ambiziosa. Sono convinto che si sentirà come se fosse a casa sua, anche perché nutro grande rispetto nei confronti di James Vowles e sono sicuro che tutti il team Williams fornirà a Sainz il massimo supporto possibile. Detto questo, fino al termine della stagione Carlos è un pilota Ferrari e nelle restanti 10 gare sono convinto che farà di tutto per regalare e regalarsi grandi soddisfazioni. Insieme lotteremo per ogni singolo punto sino all’ultimo giro di questo campionato”.

Sainz, l’amico è “tornato”: “Ora però lottiamo assieme”

Un augurio particolare all’indirizzo dell’ormai ex compagno di squadra è arrivato anche da Charles Leclerc. Che ha pubblicamente ringraziato Sainz attraverso una serie di immagini su Instagram, corredate da un messaggio che in qualche modo sa anche di distensione dopo le polemiche delle ultime settimane. “Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura che comincerà in Williams il prossimo anno”, ha commentato il monegasco. “Abbiamo però ancora metà stagione davanti a noi per condividere altri momenti straordinari come compagni di squadra”.

Una sorta di ramoscello d’ulivo, quello mostrato da Leclerc, dopo che i fatti avvenuti negli ultimi GP (specialmente quello corso in Cina lo scorso aprile) hanno un po’ minato un rapporto che sembrava solidissimo, certo fiaccato anche dalla decisione della Ferrari di “sacrificare” Sainz con largo anticipo per far posto a Lewis Hamilton dalla stagione 2025. L’amicizia però alla fine vince su tutto: Charles in qualche modo ha vinto il ballottaggio in rosso, ma il rapporto con Carlos non verrà meno per questa decisione, peraltro al di fuori della responsabilità dei diretti interessati.

Perez per ora si “salva”: giudizio rimandato a fine anno

Per un Sainz che trova un sedile per la stagione 2025 c’è un Checo Perez che riesce (almeno per ora) a salvarne uno per il proseguo della stagione 2024. Perché quando sembrava certa la fine del rapporto con Red Bull è arrivata la conferma di Chris Horner, che ha “blindato” il messicano fino al termine del campionato. “Checo resta un pilota Red Bull, nonostante le recenti speculazioni che non hanno certo aiutato nessuno. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera su piste dopo ha eccelso in passato, e siamo convinti che pausa estiva sarà utile per riproporlo ai livelli migliori”.

Perez un paio di mesi fa aveva firmato il rinnovo per altre due stagioni come seconda guida (questo è conclamato) di Max Verstappen. Non è da escludere però che la fiducia concessa al messicano sia da intendersi “a tempo”: si era parlato di un possibile ritorno di Daniel Ricciardo (oggi nel team Racing Bulls, ovvero la vecchia Toro Rosso), ma probabilmente una serie di analisi sulle potenzialità dell’australiano da qui a fine anno hanno finito per convincere il team austriaco a desistere dall’intenzione di rivoluzionare la squadra. Però a fine stagione è probabile che si torni a fare le valutazioni del caso, con Perez oggettivamente sulla graticola.