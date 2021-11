28-11-2021 15:54

È una domenica amara per il mondo dei motori e per la Formula Uno in particolare. Nella tarda mattinata di oggi infatti si è spento Sir Frank Williams, una delle figure più iconiche dell’universo motoristico.

Fondatore dell’omonima scuderia, l’ex manager britannico classe 1942 da venerdì si trovava ricoverato in ospedale dove oggi, all’età di 79 anni, ha esalato l’ultimo respiro circondato da tutti i suoi cari.

In aggiornamento

OMNISPORT