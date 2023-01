Sebastiano Esposito riparte da Bari

26-01-2023 23:43

Dopo sei mesi negativi all’Anderlecht Sebastiano Esposito ritorna in Italia, dove ripartirà dalla Serie B. L’attaccante di proprietà dell’Inter infatti secondo quanto riporta Sky ha trovato l’accordo con il Bari, che ha battuto le concorrenti Ternana e Perugia per assicurarsi la giovane punta, in cerca di rilancio dopo stagioni difficili.

Sebastiano Esposito resterà in Puglia in prestito secco fino al termine della stagione: a fare posto al classe 2002 sarà con ogni probabilità Eddie Salcedo, vicino al Genoa.