Sei Nazioni 2022: l'Italia cerca la vittoria contro la Scozia

11-03-2022 09:37

Il Guinness Sei Nazioni 2022 è arrivato alla quarta giornata e domani pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma, la nazionale azzurra ospiterà la Scozia.

La formazione di mister Kieran Crowley è al momento in ultima posizione con tre sconfitte su tre gare giocate: per gli azzurri niente da fare contro Francia, Inghilterra e Irlanda. La Scozia invece, ha vinto all’esordio contro l’Inghilterra per poi cedere contro Galles e Francia.

La sfida di domani assume quindi un sapore particolare visto che dopo tre ko, contro le grandi armate, hanno la chance di ritrovare la vittoria che manca dal 2015. In vista del match dell’Olimpico che vedrà il calcio d’inizio alle ore 15.15, Crowley apporterà due cambi alla formazione titolare.

In mediana Callum Braley sostituisce Stephen Varney: il numero 9 titolare è out per infortunio per tutta la stagione, mentre in prima linea esordio per Giacomo Nicotera, dopo l’infortunio di Gianmarco Lucchesi e la contemporanea squalifica di Hame Faiva.

Gli avversari non verranno a Roma per una gita turistica e anzi si presentano al match di domani con una formazione di assoluto livello, anche se con cinque cambi rispetto alla gara giocata contro la Francia. Confermati i due mediani Price e Russell, sulla trequarti, si vedrà l’esordio di Kyle Steyn. Sam Johnson torna a centro, mentre in terza linea ci sarà spazio ai rientranti Matt Fagerson e Hamish Watson, con George Turner tallonatore.

ITALIA-SCOZIA

Italia: 15 Edoardo Padovani, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Leonardo Marin, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Callum Braley, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Luca Bigi, 17 Ivan Nemer, 18 Giosuè Zilocchi, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Marco Zanon, 23 Ange Capuozzo

Scozia: 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Kyle Steyn, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Rory Darge, 5 Grant Gilchrist, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

In panchina: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 WP Nel, 19 Jamie Hodgson, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben Vellacott, 22 Adam Hastings, 23 Sione Tuipulotu

