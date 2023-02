Sei Nazioni, capitan Lamaro: "L'Italia ha perso una grande occasione"

Il giocatore azzurro dopo il ko con la Francia: "L'amaro in bocca resta, anche se abbiamo giocato alla pari".

05-02-2023 19:25

Dopo l’impresa sfiorata contro la Francia all’esordio del Sei Nazioni 2023, il capitano dell’Italia Lamaro ha ammesso: “L’amaro in bocca resta, anche se abbiamo giocato alla pari in tanti aspetti del gioco con la Francia. Vogliamo cambiare il nostro modo di attaccare e mettere pressione all’avversario, dobbiamo migliorare l’esecuzione. Gli abbiamo concesso opportunità di segnare, ma gli spazi erano giusti. Dobbiamo essere più attenti e accurati. Sapevamo di avere una buona opportunità in touche, è stata una grande occasione che non abbiamo colto“.

Adesso l’Italia deve guardare avanti: “Purtroppo abbiamo davanti a noi squadre molto forti, ci hanno aspettato a terra. Sono stati bravi loro a difendere nell’ultima azione e proviamo a rifarci già domenica prossima a Twickenham. Cercheremo di giocare anche meglio per portare a casa un’altra soddisfazione”, ha concluso Lamaro.